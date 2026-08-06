العتبة الحسينية تعلن عن إقامة المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين، الذي ينظمه بالتعاون مع المجلس الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط/ الهيئة العامة للإحصاء، وجامعة الكرخ للعلوم، وذلك للمدة من (7-8 اب\ اغسطس)، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من داخل العراق وخارجه.

وقال المعاون الإداري في المركز، صلاح حسن، إن "مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة، انجز جميع الاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين، الذي ينظمه بالتعاون مع المجلس الأكاديمي العلمي لزيارة الأربعين، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط/ الهيئة العامة للإحصاء، وجامعة الكرخ للعلوم، وذلك للمدة من (7-8 اب\ اغسطس)، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من داخل العراق وخارجه".

وأوضح أن "المؤتمر يمثل منصة علمية متخصصة لتبادل الخبرات والرؤى البحثية المتعلقة بزيارة الأربعين، ويهدف إلى تعزيز الدراسات الأكاديمية وتقديم رؤى علمية تسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بإدارة هذه المناسبة المليونية وفق أحدث المنهجيات العلمية".

وأضاف أن "المؤتمر يسعى إلى تنشيط حركة البحث العلمي عبر جمع الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات لطرح أفكار ومبادرات مبتكرة تتناول الأبعاد الروحية والفكرية والاجتماعية لزيارة الأربعين، إلى جانب مناقشة ملفات الاستدامة، وإدارة الحشود المليونية، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الذكي، فضلا عن دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تتركها الزيارة."

وتابع أن "المؤتمر يركز كذلك على ترسيخ قيم التعايش السلمي وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب، وإبراز الرسالة الإنسانية العالمية التي تحملها زيارة الأربعين، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف".

وأشار إلى أن "أعمال المؤتمر ستناقش ثمانية محاور رئيسة، تشمل الأبعاد الروحية والفكرية، وعلم اجتماع الأربعين، والاستدامة وإدارة الموارد، والبنية التحتية المستقبلية، والتحول الرقمي، وإدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي، والإعلام الذكي والاتصالات الدولية، فضلا عن اقتصاديات زيارة الأربعين".

ويعد المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين من أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تنظمها العتبة الحسينية المقدسة، إذ يجمع سنويا مؤسسات علمية وبحثية وجهات حكومية وأكاديمية من داخل العراق وخارجه، بهدف تقديم دراسات وحلول علمية تسهم في تطوير إدارة الزيارة وتعزيز أبعادها الحضارية والإنسانية.

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