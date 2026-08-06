العتبة الحسينية تعلن حصيلة أعماله خلال زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية المقدسة، عن حجم الخدمات التي قدمها خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ضمن خطة خدمية وتنظيمية متكاملة هدفت إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال الملايين من الزائرين، عبر توسعة المساحات المخصصة لهم وتهيئة مرافق خدمية متكاملة داخل الصحن الحسيني الشريف وصحن العقيلة زينب (عليها السلام).

وقال رئيس القسم المهندس حسين رضا مهدي إن "قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية المقدسة، اعلن عن حجم الخدمات التي قدمها خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ضمن خطة خدمية وتنظيمية متكاملة هدفت إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال الملايين من الزائرين، عبر توسعة المساحات المخصصة لهم وتهيئة مرافق خدمية متكاملة داخل الصحن الحسيني الشريف وصحن العقيلة زينب (عليها السلام)".

وأوضح أن "القسم افتتح السراديب الأربعة داخل الصحن الحسيني الشريف بمساحة تبلغ (4,000) متر مربع، كما تم فتح مقام التل الزينبي الشريف أمام الزائرات، وفتح مساحات ضمن صحن العقيلة (عليها السلام) بطاقة استيعابية تقارب (10,000) زائر".

وأضاف أن "القسم وفر مساحات إضافية تقدر بـ(100,000) م2، موزعة بين صحن العقيلة (عليها السلام)، وصحن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، وصحن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، إلى جانب تهيئة أماكن لإيواء المتطوعين والزائرين في الأصحن الجديدة والشوارع المحيطة بالمدينة القديمة، بطاقة استيعابية تصل إلى (39,000) شخص".

وتابع أن "الخطة تضمنت توفير مجموعة واسعة من الخدمات النوعية داخل صحن العقيلة (عليها السلام)، شملت مركزا للمفقودين، ومركزا لصيانة الهواتف النقالة، وروضة للأطفال، ومستشفى ميداني، ومركزا للهلال الأحمر الطبي، ومركزين لمعالجة الأسنان، فضلا عن مركز الأمانات الكبير الذي يضم (1,500) خزانة لحفظ الأمانات، مع توفير عربات مخصصة للأطفال وكبار السن".

وأشار إلى أن "القسم خصص مواقع لـ(41) موكبا خدميا لإطعام الزائرين، فضلا عن توفير أماكن لتوقف المواكب داخل صحن العقيلة (عليها السلام)، مع استمرار دعمها بتوزيع الثلج".

وأكد أن "قسم مشاريع التوسعة يواصل، ضمن خطته الخاصة بالزيارة الأربعينية، توزيع (25,000) قالب ثلج يوميا على المواكب الحسينية، وذلك للفترة الممتدة من (13) صفر ولغاية (20) صفر، بهدف دعم المواكب الخدمية والحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزائرين، بما ينسجم مع حجم الزخم المليوني الذي تشهده مدينة كربلاء المقدسة خلال الزيارة".

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