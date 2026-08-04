تقرير مصور/ موكب الكرد الفيلية يخدم الزوار في مدينة الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انهم جزء من مصداق مقولة ان "الامام الحسين (عليه السلام) للإنسانية جمعاء" فهم كرد من مدينة النعمانية في محافظة واسط جاؤوا لينصبوا مكوب "الكرد الفيلية في النعمانية" وسط كربلاء المقدسة ليحيوا في شهري محرم وصفر الشعائر الحسينية وباقي مناسبات وفيات الائمة الاطهار وخدموا اجيالا بعد اجيال منذ اكثر من ستة عقود من الزمن، حتى وصلوا الى يومنا هذا، فترة فيهم الشيبة والشباب والصبيان والاطفال تلاقفوا الخدمة ليطعموا الزائر الجائع ويسقوا العطشان وعينهم على ابي الاحرار ان يسجلهم في سجل الخدمة الحسينية.