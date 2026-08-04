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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى النجف الأشرف للمشاركة في الزيارة الأربعينية

4 أغسطس 2026 - 09:29
رمز الخبر: 1848389
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى النجف الأشرف للمشاركة في الزيارة الأربعينية

تأتي زيارة عراقجي إلى العراق في إطار مشاركته في إحياء مراسم الأربعينية، التي تشهد توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه إلى المحافظات المقدسة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة النجف الأشرف، للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتأتي زيارة عراقجي إلى العراق في إطار مشاركته في إحياء مراسم الأربعينية، التي تشهد توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه إلى المحافظات المقدسة.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الخارجية الإيراني مراسم الزيارة في النجف الأشرف، قبل توجهه إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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