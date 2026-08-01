فيديو | منطق النصر في مدرسة عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ليست نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) مجرد حدث تاريخي، بل هي مدرسة خالدة لإحياء القيم الإلهية، والعدالة، ومقارعة الظلم. فقد قام سيد الشهداء (عليه السلام) بهدف إصلاح الأمة، وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعادة المجتمع إلى منهج القرآن والسنة. وباستشهاده، قلب الموازين المادية للنصر والهزيمة، فأصبح في منطق عاشوراء، الصمود في وجه الحق والمقاومة في مواجهة الباطل، هو النصر الأعظم بذاته.