العتبة العلوية المقدسة تطلق مشروعها القرآني الوطني لزيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، أطلقت دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة مشروعها القرآني الوطني بنسخته الرابعة عشرة، من خلال نحو 260 محطة قرآنية موزعة على طُرُق الزائرين في 12 محافظة عراقية؛ لنشر ثقافة التلاوة الصحيحة وتعزيز الوعي القرآني.

محطات قرآنية واسعة الانتشار

وفي هذا السياق، قال مسؤول شعبة دار القرآن الكريم، الخادم علاء محسن، إن المشروع يتضمن محطات لتصحيح قراءة سورة الفاتحة وقصار السور لزائري مرقدي أمير المؤمنين والإمام الحسين (عليهما السلام)، ضمن برنامج قرآني متكامل يرافق الزائرين على امتداد طُرُق الزائرين المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

وأوضح أن العتبة العلوية المقدسة تشرف بشكل مباشر على 95 محطة قرآنية موزعة في محافظات البصرة وذي قار وواسط والنجف الأشرف وبغداد، إلى جانب تعاونها مع اتحاد القرآنيين في العراق لإدارة 160 محطة إضافية في سبع محافظات، ليصل مجموع المحطات إلى نحو 260 محطة تغطي 12 محافظة.

أكثر من ألف مصحِّح

وأشار إلى أن المشروع يضم أقسامًا مخصصة للرجال وأخرى للنساء، ويشارك فيه أكثر من ألف مصحِّح ومصحِّحة لتعليم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، بما يضمن تقديم الخدمة القرآنية لجميع الزائرين بمختلف فئاتهم، مبينًا أن البرنامج يتضمن أسئلة ومسابقات قرآنية، إلى جانب إقامة المحافل القرآنية على طُرُق الزائرين المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

رسالة قرآنية متواصلة

وأكَّد محسن أن المشروع يمثل أحد أبرز البرامج القرآنية المُقامة خلال أيام زيارة الأربعين، ويهدف إلى نشر الثقافة القرآنية، وترسيخ القراءة الصحيحة للقرآن الكريم بين ملايين الزائرين، وتعميق ارتباطهم بكتاب الله الكريم.

ويمثل المشروع أحد أبرز البرامج القرآنية المُقامة خلال أيام زيارة الأربعين، ويهدف إلى نشر الثقافة القرآنية، وترسيخ القراءة الصحيحة للقرآن الكريم بين ملايين الزائرين، وتعميق ارتباطهم بكتاب الله الكريم.

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