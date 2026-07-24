تقديم أكثر من 100 ألف وجبة يوميًا للزائرين في العتبة العلويّة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يواصل قسم مضيف الزائرين في العتبة العلويّة المقدّسة تقديم خدماته لزائري مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) المتوجّهين إلى كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ضمن الخطة الخدمية الشاملة التي أعدّتها الأمانة العامة للعتبة المقدسة لاستقبال الملايين من الزائرين.

وقال رئيس قسم المضيف، الخادم أثير التميمي: "باشر القسم بافتتاح وتهيئة (16) منفذًا خدميًا لتوزيع الطعام على زائري الأربعين، موزعةً في عدد من المواقع الحيوية"، مبينًا أنَّ عدد الوجبات المقدمة يوميًا تجاوز (100) ألف وجبة، بواقع ثلاث وجبات رئيسة تشمل الإفطار والغداء والعشاء، إلى جانب الوجبات الساندة التي تُقدَّم على مدار اليوم.

وأضاف التميمي: "تنتشر منافذ توزيع الطعام في المدينة القديمة، ومحيط الصحن العلويّ الطاهر ، ومدينة الإمام الرّضا (عليه السلام) المخصَّصة لاستراحة الزائرين في منطقة الحولي، فضلًا عن طريق يا حسين والطرق الرئيسة التي يسلكُها الزائرون مشيًا على الأقدام، إلى جانب المضيف الرئيس في صحن السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وذلك بالتعاون والإسناد مع مختلف أقسام العتبة المقدسة والمتشرفين بالخدمة".

ويُذكر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة باشرت، وبشكل مبكّر، بتسخير واستنفار جهود أقسامها جميعًا لخدمة زوّار الأربعين، الذين يتّخذون من مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف محطةً رئيسةً لانطلاقهم إلى مدينة كربلاء المقدّسة لأداء مراسم الزيارة المباركة.

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