العتبة الحسينية توقع مذكرة تفاهم مع حوزة خراسان العلمية الإيرانية بهدف تعزيز التعاون العلمي والثقافي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة عن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع حوزة خراسان العلمية في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك بحضور الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، بهدف تعزيز التعاون العلمي والثقافي وتوسيع مجالات التبادل الفكري بين الجانبين.

وقال رئيس القسم الشيخ علي القرعاوي: إن "الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، وقع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع حوزة خراسان العلمية في مدينة مشهد الإيرانية".

وأوضح أن "توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة استراتيجية أعدت مسبقا لتعزيز التواصل العلمي والثقافي مع حوزة خراسان العلمية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية التابعة للطرفين".

وأضاف أن"مذكرة التفاهم تشمل جميع المراكز والشعب التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها مركز بينة للامن الفكري، ومركز إحياء التراث، وشعبة التحقيق، إلى جانب بقية المراكز والشعب الفكرية، بما يعزز التكامل في المجالات العلمية والثقافية".

وبين أن "بنود المذكرة تتضمن تعزيز التلاقح الفكري والثقافي بين المؤسسات العلمية والبحثية، وتبادل الزيارات والخبرات بين الكوادر التخصصية، فضلا عن تبادل الأطاريح والرسائل العلمية والمصادر الحديثة المتوفرة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة مع المراكز والمؤسسات التابعة لحوزة خراسان العلمية".

وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي العتبة الحسينية المقدسة إلى تعزيز حضورها العلمي والثقافي، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الحوزوية والأكاديمية والبحثية داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف وتطوير المشاريع العلمية والفكرية المشتركة.

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