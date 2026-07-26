مركز إسلامي في بلدة أمريكية يعزز الأمن مع تزايد التهديدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قادة المركز الإسلامي في ويلمنجتون بيانًا عقب تهديد مزعوم وقع مطلع هذا الشهر، مؤكدين أن الحادثة دفعت إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة، مع التأكيد على التزام المركز باستقبال أفراد المجتمع.

ويلمنجتون هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية ديلاوير الأمريكية.

رصدت كاميرات المراقبة رجلًا يقترب من المركز الإسلامي في 12 يوليو/تموز، مهددًا بهدم المبنى، وموجهًا عبارات نابية، ومحاولًا فتح باب المسجد.

في الأيام التي تلت الحادثة، أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما أعرب العديد من أفراد المجتمع عن دعمهم للمركز، قال الإمام ومدير المركز، صفوان سلمان، إن بعض التعليقات التي دافعت عن الأفعال المزعومة كانت مثيرة للقلق.

وأضاف سلمان أن الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار، ودفعت المركز إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للأمن والاستعداد.

وعقب الحادثة، طلب سلمان من مكتب شرطة مقاطعة نيو هانوفر توفير نائب أمني في المركز الإسلامي على مدار الساعة.

رفض مكتب الشريف ذلك الطلب، مُعللاً ذلك بتخصيص الموارد، لكنه عرض بدلاً من ذلك زيادة الدوريات وتوفير مقطورة مراقبة متنقلة.

وقال سلمان إن المركز الإسلامي سيواصل عقد اجتماعاته وصلواته الدورية مع تعزيز الإجراءات الأمنية. وأضاف أن المركز سيستمر في الترحيب بأفراد المجتمع وتشجيعهم على التعرّف على الإسلام مباشرةً بدلاً من السماح للكراهية أو المعلومات المضللة بتحديد هويتهم.