جماعة مراقبة إسلامية تقول إن مسجداً يتعرض للهجوم كل خمسة أيام في المملكة المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ من بين أكثر من 70 هجومًا على المساجد سُجّلت خلال العام الماضي، حوادث عنف وترهيب وتخريب وإتلاف ممتلكات ومضايقات وخطاب كراهية وإساءات عبر الإنترنت، وفقًا للمنظمة الشريكة للحكومة في رصد خطاب الكراهية ضد المسلمين.

وسجّلت لندن ومانشستر الكبرى ومنطقة ويست ميدلاندز أعلى عدد من الهجمات. واستهدفت تسع حوادث منفصلة مساجد في لندن، بينما تعرّض مسجد واحد في برمنغهام لهجوم ثلاث مرات خلال عام واحد.

كما حذّرت عدة مساجد، من بينها مسجد شرق لندن، من تزايد التهديدات الأمنية، في ظلّ معاناتها للحصول على تمويل حكومي لتدابير الحماية، ودعا قادة المجتمع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

تأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد العداء ضد المسلمين، حيث تُظهر بيانات وزارة الداخلية ارتفاعًا بنسبة 19% في جرائم الكراهية ضد المسلمين في إنجلترا وويلز، من 2690 جريمة في السنة المنتهية في مارس 2024 إلى 3199 جريمة في السنة المنتهية في مارس 2025.

وقالت عقيلة أحمد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "حماية المساجد": "نشهد ارتفاعًا مطردًا في عدد الهجمات على المساجد، ونعتقد أن على الحكومة بذل قصارى جهدها لمساعدة المساجد على حماية نفسها".

وقد تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار أمريكي) لتوفير تدابير أمنية في المساجد والمدارس الإسلامية والمراكز المجتمعية خلال الفترة 2026-2027. ويمكن للمؤسسات المؤهلة التقدم بطلبات للحصول على تمويل لأنظمة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والأسوار وأفراد الأمن.

ومع ذلك، أشارت منظمة "حماية المساجد" إلى أن العقبات البيروقراطية والتأخيرات المطولة قد تركت العديد من المجتمعات المسلمة دون حماية كافية.

قال أحمد: "المسجد عرضة للخطر لمجرد كونه مسجدًا. حاليًا، ينتظرون شهورًا وهم يعيشون في خوف من هجوم آخر بسبب تراكم البلاغات. في كثير من الحالات، لا تستجيب الشرطة حتى للحوادث البسيطة، مما يُبقي الناس خائفين وعرضة للخطر".

وأفادت المنظمة بأن طلبات تمويل الأمن غالبًا ما تُرفض دون مبرر، بينما أفادت بعض التقارير أن بعض المساجد انتظرت ما يصل إلى 18 شهرًا للحصول على الدعم.