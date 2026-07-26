طائرة مسيرة تصيب بالقرب من منزل الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة مسيرة استهدفت منطقة قرب منزل إيتامار بن جوير، وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فقد وضع الحادث قوات الأمن في حالة تأهب قصوى.

وأفادت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية بأن الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة قد بدأت تحقيقًا في الحادث.

ولم يكشف الصهاينة بعدُ لوسائل الإعلام أي تفاصيل حول الطائرة المسيرة أو الجهة التي أطلقتها.

ولم ترد أي تقارير مسربة لوسائل الإعلام حول وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهجوم.

وتتواصل التحقيقات الأمنية والفنية لفحص تفاصيل الهجوم، والتزمت السلطات الصمت حيال النتائج الأولية للتحقيق.