زعيم جيل زد الهندي: أكبر الأنظمة يمكن زعزعتها إذا تجاوزنا السياسة الهندوسية الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد أبهيجيت ديبكي، مؤسس حزب "كوكروش جانتا" (CJP)، يوم السبت، باستقالة وزير التعليم الاتحادي دارمندرا برادان، واصفًا إياها بأنها انتصار للضغط الشعبي والسياسة القائمة على القضايا. وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره في جانتار مانتار، قال ديبكي إن هذا التطور يُظهر إمكانية محاسبة الحكومات عندما يتحد الشعب حول القضايا العامة بدلًا من الانقسامات الدينية.

وأضاف خلال خطاب النصر: "إذا لم تكن هناك سياسة هندوسية-إسلامية، وإذا اقتصرت السياسة على القضايا، فإن حتى أرفع العروش ستُهتز. عندما نتجاوز السياسة الهندوسية-الإسلامية ونتحدث عن قضايا الشعب، سيكون ذلك خيرًا للبلاد".

كما قاد ديبكي هتافات "لن يتم التسامح مع السياسة الهندوسية-الإسلامية"، وحث الطلاب على التعهد برفض السياسة القائمة على الانقسامات الدينية والتركيز بدلًا من ذلك على القضايا الملحة للبلاد.

جاءت تصريحاته بعد وقت قصير من إعلان برادان تقديمه استقالته إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، متحملاً مسؤولية فضيحة تسريب أسئلة امتحان NEET-UG لعام 2026.

وقال: "لقد فعلناها. استقال دارمندرا برادان. هذا يُظهر أنه إذا رفض الشعب الترهيب واستمر في رفع صوته، يُمكن محاسبة المسؤولين. في الديمقراطية، لا ينبغي أن يخاف المواطنون أبدًا."

ورغم ترحيبه باستقالة الوزير، قال ديبكي إن الاحتجاجات ستستمر حتى تلبية جميع المطالب المتبقية.

وطالب حزب CJP بتعويض قدره مليون روبية لأسر الطلاب الذين يُزعم أنهم انتحروا على خلفية فضيحة NEET. كما طالب باتخاذ إجراءات ضد أفراد الشرطة لاستخدامهم القوة المزعومة خلال احتجاج في 20 يوليو/تموز.

وقال ديبكي: "هذه هي الديمقراطية. لقد لُبّي مطلب واحد، لكن بقي مطلبان آخران." "تستحق عائلات الطلاب الذين فقدوا أرواحهم تعويضًا قدره مليون روبية، ويجب اتخاذ إجراءات ضد ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المتظاهرين."

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح برادان بأنه قد تحمّل مسؤولية الجدل الدائر حول الامتحانات منذ البداية، وأن التطورات الأخيرة قد أثّرت عليه بشدة.