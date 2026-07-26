مجلس علماء الشيعة في البنجاب ينتقد الحكومة بسبب القيود المفروضة على شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اتهم قاسم علي قاسمي، المنسق في مجلس علماء الشيعة في البنجاب، حكومة الإقليم باتباع ما وصفه بالنهج التمييزي في إحياء ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكدًا أن الطائفة لا تقبل بمثل هذه السياسات.

وفي بيان له، أعلن قاسمي أن كبار قادة المنظمة سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في نادي الصحافة بلاهور الساعة الثالثة عصرًا يوم الأحد الموافق 26 يوليو/تموز، لعرض موقف الطائفة الشيعية من هذه القضية.

وأوضح أن المؤتمر سيُلقي كلماته كل من العلامة اشتياق حسين كاظمي، رئيس مجلس علماء الشيعة في شمال البنجاب؛ وسيد ساجد حسين نقوي، رئيس مجلس علماء الشيعة في وسط البنجاب؛ والعلامة عامر عباس حمداني، رئيس مجلس علماء الشيعة في جنوب البنجاب.



بحسب قاسمي، وُضعت استراتيجية المنظمة المستقبلية بعد التشاور مع قائد الأمة الجعفرية، العلامة سيد ساجد علي نقوي، الذي ساهمت توجيهاته في صياغة رد المجلس على الوضع الراهن.

وأوضح قاسمي أن المجلس يرفض ما يعتبره قيودًا على مراسم العزاء التي تُقام لإحياء ذكرى الإمام الحسين (عليه السلام). وزعم أن التجمعات الدينية العريقة، بما فيها تجمعات تُقام منذ أكثر من خمسة عقود، واجهت تدخلات من الشرطة في عدة مواقع خلال شهر محرم.

كما انتقد تطبيق الجدول الرابع، مدعيًا إساءة استخدام القانون ضد أفراد المجتمع. وأكد أن المجلس يعتزم التعبير عن اعتراضه على كل من القيود المفروضة على التجمعات الدينية وتطبيق الجدول الرابع من خلال الاحتجاجات السلمية والتواصل الجماهيري.