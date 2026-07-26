رجل دين شيعي باكستاني: سقوط ترامب حتمي وقريب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا رئيس حركة "تحريك بداري أمة مصطفى"، العلامة سيد جواد نقوي، إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان، مؤكداً أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض عليها.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد في لاهور، قال نقوي إن العديد من العائلات اللبنانية تعاني من صعوبة بالغة في الحصول على الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية الأخرى. وأشار إلى أن الاستجابة الدولية قاصرة، وزعم أن العالم الإسلامي لم يضطلع بدور فعال في معالجة الوضع الإنساني، مقارناً ذلك باستجابته للصراع في غزة.

وحثّ على بذل الجهود لإنشاء قنوات عملية تمكّن الشعب الباكستاني من إرسال مساعدات إغاثية إلى المدنيين في لبنان. ووفقاً لنقوي، فإن الوصول الفوري إلى المساعدات الغذائية والطبية أمر بالغ الأهمية مع استمرار تدهور الوضع الإنساني.

كما أكد الزعيم الديني أن الشعب الباكستاني لطالما وقف إلى جانب المجتمعات المتضررة من النزاعات، مشدداً على أن الشعب الباكستاني يواصل دعمه للمتضررين في فلسطين وغزة واليمن وإيران ولبنان. وأضاف أنه، في رأيه، لا تشاركه هذا الموقف سوى الجماعات الطائفية والمتطرفة.

وخلال كلمته، ادعى نقوي وجود محاولات مستمرة لإضعاف حزب الله، وزعم أن جماعات مسلحة مختلفة، بما فيها داعش، إلى جانب عوامل إقليمية تتعلق بسوريا، تُستخدم لتحقيق هذا الهدف. ولم يُقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وفي ختام كلمته، انتقل نقوي إلى السياسة الأمريكية، قائلاً إنه يعتقد أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسي حتمي وقريب. وجادل بأن سياسات ترامب وسلوكه أثارا استياءً شعبياً واسعاً في الولايات المتحدة، وزعم أن الأمريكيين أنفسهم سيتسببون في هزيمته السياسية في نهاية المطاف.