مئات يتظاهرون في تل أبيب ضد عنف المستوطنين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تجمّع مئات الأشخاص في شارع كابلان بتل أبيب يوم السبت للتظاهر ضد عنف المستوطنين والقمع العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نظّم الاحتجاج حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) اليساري وحلفاؤه.

أفادت تقارير إعلامية ومنظمو الاحتجاج بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت تسعة أشخاص خلال مظاهرة تل أبيب.

وقالت مجموعة "أمهات ضد العنف" إن أكثر من 200 شخص شاركوا في المظاهرة، واتهمت الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين، بمن فيهم التسعة الذين أكدت اعتقالهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب قناة الجزيرة، أن الشرطة الإسرائيلية صرّحت بأن المظاهرات جرت دون ترخيص وبدأت "بالإخلال بالنظام العام وقطع الطريق".

وجاء الاحتجاج بعد يوم من مقتل أربعة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة تل، قرب نابلس، خلال توغل استيطاني في أراضيهم. كما قُتل إسرائيليان في المواجهة.

يوم الجمعة، دخل نحو 30 مستوطناً قرية تل، المجاورة لمستوطنة حفات جلعاد الإسرائيلية غير الشرعية، وحاولوا اقتحام منزلين، بحسب ما أفاد به عصام سيفي، مسؤول محلي في حركة فتح. تصدى لهم السكان، فأطلق المستوطنون النار.

يُظهر مقطع فيديو رجلاً فلسطينياً ينتزع بندقية من مستوطن ويطلق عليه النار قبل أن يرديه جنود قتيلاً. وقُتل ثلاثة آخرون وأُصيب أربعة.

وقال أبي العبودي، ناشط حقوقي في رام الله، لقناة الجزيرة، إن مستوطنين أضرموا النار في منزل في تل قبل أسبوع، بينما كانت العائلة لا تزال بداخله. وأضاف: "كانت معجزة أن يتمكن سكان تل من إخراج تلك العائلة من المنزل قبل أن تُحرق أحياءً".