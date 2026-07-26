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آية الله نوري الهمداني: الإضرار بالوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية يعد مساعدة للعدو

26 يوليو 2026 - 16:40
رمز الخبر: 1845235
آية الله نوري الهمداني: الإضرار بالوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية يعد مساعدة للعدو

أشار آية الله "نوري الهمداني" إلى الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والعداوات المتواصلة لنظام الهيمنة، معتبرا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية ضرورة استراتيجية وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف اليوم في مواجهة أخبث أعدائها. لذا فإن أي إجراء أو قول يؤدي إلى إضعاف الوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية أو يهدف إلى تشويه صورة خدم النظام سيكون في الواقع بمثابة مساعدة للعدو.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مكتب المرجع الديني آية الله "حسين نوري الهمداني" بأن سماحته ادلى بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي".

وفي هذا اللقاء، هنأ المرجع الديني آية الله "حسين نوري الهمداني" رئيس السلطة القضائية الايرانية بتجديد تعيينه في منصبه وأعرب عن تقديره للثقة التي اولاه اياها قائد الثورة الإسلامية، معتبرا هذه الثقة دليلا على التزام وكفاءة وفاعلية رئيس الجهاز القضائي.

واکد سماحته على المكانة الحساسة للسلطة القضائية، قائلا: إن هذه السلطة تمثل الملاذ الأخير للشعب عند وقوع المشكلات والأزمات؛ لذا يجب أن يكون تحقيق العدالة وصون حقوق الناس على رأس برامج هذه السلطة دائما.

وقدم رئيس السلطة القضائية الايرانية خلال هذا اللقاء، تقريرا حول إجراءات وبرامج السلطة القضائية واصفا دعم سماحة آية الله نوري الهمداني للثورة الإسلامية والنظام بأنه دعم قيم للغاية، كما أعرب عن خالص تقديره لتوجيهات ومقترحات سماحته.

یذکر ان رئيس السلطة القضائية قد وصل صباح اليوم الاحد إلى مدينة قم، حيث توجه إلى الحرم المطهر للسيدة معصومة (س) وزار المقام الشريف لكريمة أهل البيت(ع).
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