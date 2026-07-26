السفير الفرنسي یزور مرقد الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار سفير فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء العراقية، حيث سلّط المسؤولون الضوء على رسالة الإمام الحسين العالمية والأهمية الدولية لزيارته السنوية لإحياء ذكرى الأربعين.

وكان في استقبال دوريل والوفد المرافق له محمد بحر العلوم، نائب الأمين العام لمرقد الإمام الحسين.

وفي كلمته الترحيبية بالمبعوث الفرنسي، أكد بحر العلوم على المكانة الدولية لزيارته لإحياء ذكرى الأربعين، مشيراً إلى أن هذا الحدث السنوي يستقطب ملايين الزوار من الدول العربية وأوروبا ومختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة.

ووصف الإمام الحسين (عليه السلام) بأنه رمز عالمي للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، قائلاً إن رسالته الخالدة تمثل التضامن ضد الظلم والدفاع عن القيم الإنسانية.

قال دوريل إنه سبق له زيارة العراق، لكنه وصف زيارة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) بأنها تجربة فريدة وذات دلالة عميقة، لا سيما خلال موسم الأربعين، حيث يتوافد الزوار من شتى أنحاء العالم إلى كربلاء.

وفي إطار زيارته، التقى السفير الفرنسي أيضاً محافظ كربلاء. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة وتصنيع الأغذية وقطاع النسيج.