المجلس الشيعي اللبناني يحذر من انسحاب أمريكي إسرائيلي "سطحي"، ويؤكد أن المطالب الأساسية لم تتغير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّر الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الأعلى للشيعة في لبنان، من محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل خداع لبنان عبر انسحابٍ شكليّ من الأراضي المحتلة.

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة المتعلقة بـ"الانسحاب الزائف" الإسرائيلي من لبنان، قال الخطيب إن مطالب لبنان لا تزال واضحة: انسحاب إسرائيلي كامل، وعودة النازحين، وبدء جهود إعادة الإعمار، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف: "نحذر من أي خداع يحاول الأمريكيون والصهاينة القيام به عبر انسحابٍ شكليّ من الأراضي اللبنانية على حساب لبنان".

وشدد الخطيب على أنه مع رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل وأي اتفاق بين الحكومة اللبنانية ونظام الاحتلال، فإن موقفه ليس موقفاً سلبياً.

وقال: "نسعى لتحقيق هدفنا بتحرير أرضنا دون اللجوء إلى العنف"، مؤكداً أن لبنان لن يُجرّ إلى صراع داخلي.

قال الخطيب: "نحن أصحاب هذه الأرض الشرعيون، ونحن نعتمد أولاً وقبل كل شيء على الله".

وأضاف رجل الدين اللبناني البارز أن البلاد تعتمد أيضاً على صبر شعبها، وعلى حركة المقاومة التي قال إنها "لن تتخلى عن سلاحها مقابل وعود جوفاء وتهديدات"، وعلى الجيش اللبناني الذي، على حد قوله، لن يتسامح مع أي تأخير في حماية حقوق البلاد.

وأشاد الخطيب كذلك بحلفاء لبنان، ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً إن طهران وقفت إلى جانب لبنان باستمرار وأوفت بالتزاماتها.

وأضاف: "نعتمد أيضاً على دعم حلفائنا وإخواننا وأصدقائنا، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي لم تتوانَ يوماً عن دعمنا أو الوفاء بوعودها".

واتهم المسؤول اللبناني الولايات المتحدة وإسرائيل باللجوء مراراً وتكراراً إلى أساليب المماطلة والخداع، مؤكداً أن المناطق التي يدّعون الانسحاب منها لم تكن تحت الاحتلال أصلاً.

كما زعم أن قوات الجيش اللبناني تعرضت لنيران إسرائيلية أثناء اقترابها من حدود المناطق المحتلة، واصفاً الحادث بأنه دليل إضافي على أن الانسحابات التي أعلنتها إسرائيل لا تعكس الواقع على الأرض.