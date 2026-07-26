دخول قرابة مليون و300 ألف وافد إلى العراق منذ بداية محرم حتى يوم أمس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام ولغاية يوم أمس بلغ 1,273,758 وافداً.

وقال معن، إن "إجمالي أعداد الوافدين إلى العراق منذ الأول من محرم وحتى يوم أمس بلغ 1,273,758 وافداً".

ويشهد العراق اقبالاً كبيراً في شهري محرم وصفر بسبب توافد المعزين والزائرين الى المراقد المقدسة تزامناً مع ذكرى استشهاد الامام الحسين ع وصولاً الى ذكرى اربعينيته.

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