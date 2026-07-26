تقرير مصور/ الشيخ الكربلائي يشدد على ضرورة أن يكون الطلبة سفراء للقرآن الكريم في محافظاتهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في مكتبه داخل الحرم الحسيني المطهر طلبة البرنامج التطويري التاسع للمواهب القرآنية على مستوى العراق، وذلك بعد اختتام البرنامج الذي احتضنته مدينة قم المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد أن: "القرآن الكريم ينبغي أن يكون منهج حياة ينعكس على سلوك الإنسان وأخلاقه"، موضحاً أهمية التمييز بين الوسائل والغايات في مسيرة الارتباط بكتاب الله تعالى، وأن يكون هذا الارتباط قائماً على النية الخالصة والصادقة. وأشاد بحجم العمل الذي بُذل في البرنامج، وما رافقه من تواصل في الهمّة وتميّز في أداء الكادر المشرف، مشدّداً على ضرورة أن يكون المشاركون سفراء للقرآن الكريم في محافظاتهم، عبر توسيع دائرة التعليم ونقل ما اكتسبوه من علوم ومعارف إلى أقرانهم.