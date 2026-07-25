شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية تشارك بتقديم الخدمات لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية، تنفيذ خطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) في محافظة كربلاء، لتأمين تجهيز الوقود وتقديم الخدمات للمواكب الحسينية والزائرين.

وقال مدير فرع كربلاء علي عبد اللطيف الموسوي في بيان له إن "الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية، وإعداد برامج لتوزيع الوقود، والدفاع المدني، والإسناد الإعلامي، وتفقد المواقع النفطية، إلى جانب توزيع الثلج المجاني من معمل الساقي، والتنسيق مع الدوائر الحكومية والعتبتين المقدستين لتأمين احتياجات المواكب والزائرين".

وأضاف أن "الخطة دخلت حيز التنفيذ بمشاركة 1034 موظفاً و685 آلية ووكيلاً جوالاً، تشمل 132 آلية ساندة ومتخصصة و553 وكيلاً جوالاً لتجهيز الغاز السائل والنفط الأبيض وزيت الغاز، فضلاً عن 60 لجنة ميدانية لتغطية مختلف محاور مدينة كربلاء".

وأكدت الشركة استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية، عبر تعزيز الخزين الاستراتيجي من المنتجات النفطية، وإدامة عمل المواقع والمحطات على مدار الساعة، لضمان انسيابية عمليات النقل والتجهيز وتلبية احتياجات الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

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