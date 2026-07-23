تسجيل أكثر من (13,500) موكب من داخل العراق وخارجه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال رئيس قسم الهيئات والمواكب الحسينية، التابع للعتبة الحسينية المقدسة، محمد كريم عزيز، إن "قسم الهيئات والمواكب الحسينية، التابع للعتبة الحسينية المقدسة، سجل حتى الآن أكثر من (13,500) موكب من مختلف محافظات العراق، إضافة إلى دول عربية وإسلامية وأجنبية، للمشاركة في تقديم الخدمة والعزاء خلال أيام زيارة الأربعين لهذا العام"، مبينا أن "من المتوقع ان يتجاوز (16) ألفا، نظرا لوجود مواكب لم تدرج للان".

وأوضح أن "القسم أصدر التوقيتات الخاصة بنزول مواكب العزاء وفق آلية تنظيمية أعدتها اللجنة المركزية، التي تضم العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة"، لافتا إلى أن "جدول النزول وزع بحسب المحافظات والدول، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين والمواكب داخل الصحن الحسيني الشريف ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين".

وأكد أن "العتبة الحسينية المقدسة شددت على أصحاب المواكب ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتي تشمل مواصفات العربات، وأحجام السماعات، ومسارات الدخول، بما يضمن دخول المواكب من الأبواب المخصصة، ويحقق أعلى درجات التنظيم والدقة".

وتابع أن "الهدف من هذه الإجراءات هو إظهار الصورة الحقيقية للعزاء الحسيني أمام العالم، بما يعكس التنظيم العالي والالتزام الكبير الذي تتميز به الشعائر".

وفي إطار هذه الجهود التنظيمية، تواصل العتبة الحسينية المقدسة العمل على تهيئة أفضل الظروف لاستقبال مواكب العزاء والخدمة، بما يضمن انسيابية الحركة، ويحافظ على قدسية الشعائر، ويعكس الصورة الحضارية لزيارة الأربعين أمام العالم.

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