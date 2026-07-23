آية الله مكارم الشيرازي يُثمّن جهود القائمين على موسم الحج الماضي ويدعو إلى استمرار التنسيق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل سماحة المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي، حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب، ممثل الوليّ الفقيه في شؤون الحج والزيارات الدينية، حيث ثمّن سماحته الجهود المتواصلة التي بُذلت لتقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين، وأشاد بالإدارة المتميزة التي رافقت تنفيذ برامج الحج في الموسم المنصرم.

وفي معرض حديثه عن سير المناسك، أكد سماحته أن الموسم الماضي شهد – ولله الحمد – تقدماً ملحوظاً في مستوى التنظيم، مضيفاً أن هذه النجاحات لم تأتِ إلا ثمرةً للجهود المخلصة والتخطيط المحكم من قبل جميع القائمين على هذا القطاع.

وأكد سماحته على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ البرامج وفق رؤية متكاملة، معرباً عن أمله في أن تُسفر الخطوات القادمة عن تحقيق المزيد من النجاحات، داعياً إلى استمرار العمل بتنسيق تام، واستثمار الخبرات المتراكمة، والاستنارة بالمعرفة الدقيقة للظروف الراهنة بما يكفل – بإذن الله – حسن التخطيط والتنفيذ لمواسم الحج والعمرة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد سماحته على وجوب المحافظة على أجواء الهدوء والاستقرار، والابتعاد عن أي إجراء من شأنه أن يوفّر ذريعةً للطرف المقابل، حتى لا يجد مجالاً لاستغلالها، مؤكداً أن هذا الأمر ينبغي أن يُتابع بالدقة والإدارة اللازمتين.

وفي مستهل هذا اللقاء قدّم حجة الإسلام والمسلمين نواب تقريراً استعرض خلاله أبرز محطات تنظيم موسم حج 2026.

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