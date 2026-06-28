وزير الخارجية الايراني يلتقي بنظيره العراقي في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصل عراقجي صباح اليوم الأحد، على رأس وفد دبلوماسي الى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين والتقى عراقجي بنظيره العراقي، فؤاد حسين، في مقر وزارة الخارجية العراقية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، قد اعلن عن هذه الزيارة، عبر منصة أكس، وقال أن وزير الخارجية سيلتقي خلال هذه الزيارة بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

وتشمل زيارة عراقجي إلى العراق أيضاً تنسيق مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في العتبات المقدسة.

وفور وصوله إلى بغداد، وضع وزير الخارجية إكليلاً من الزهور على ضريح الشهيد الفريق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ورفاقهما.

تجدر الاشارة الى انه بعد توقيع مذكرة تفاهم اسلام آباد بين إيران وامريكا لإنهاء الحرب، أجرى الوزير عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي في 15 يونيو/حزيران. وفي صباح يوم الاثنين 18 يونيو/حزيران، أجرى وزيرا خارجية البلدين مشاورات هاتفية أيضاً.

كما زار عراقجي العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى مع مسؤولين عراقيين، من بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين. وشارك أيضاً في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وسوريا في بغداد في 7 ديسمبر/كانون الأول 2024.

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