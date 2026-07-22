الجيش الإيراني يقصف مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية أميركية في معسكر "الدوحة" بالكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذه هجوماً مكثفاً بطائرات مسيّرة انتحارية، استهدف مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية لمركز قيادة القوات البرية التابع للجيش الأميركي في معسكر "الدوحة" غربي الكويت، وذلك ضمن المرحلة الـ 21 من عملية "الصاعقة".

ما هو معسكر "الدوحة"؟

وأضاف البيان أن معسكر الدوحة يُعد من أهم وأكبر القواعد العسكرية الأميركية في غرب الكويت، ويشكّل مركزاً لوجستياً لدعم القوات الأميركية المنتشرة في غرب آسيا.

كذلك، يضم المعسكر أعداداً كبيرة من المعدات والعسكريين التابعين للقوات البرية، إلى جانب القوات البحرية والجوية الأميركية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، "مستعدة للتصدي بحزم لأي مؤامرة أو مغامرة جديدة من جانب العدو، في إطار الوحدة المقدسة".

وأعاد الجيش التأكيد على أن هذه الهجمات هي رد على "تكرار اعتداءات العدو الخبيث" على مناطق من البلاد.

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكبر ميري نيا، كان قد أعلن اليوم، إدخال معدات جديدة مضادة للطائرات إلى منظومة القتال وإعادة تأهيل الأنظمة التي تضررت من الحرب السابقة، مؤكداً أن هذه المعدات رفعت بشكل كبير القدرات الإيرانية في الدفاع الجوي.

واليوم، اعتدت القوات الأميركية على مناطق في إيران، في إطار اعتداءاتها المتواصلة لليوم الـ 11 على التوالي.

وشهدت الأيام الماضية اعتداءات أميركية على إيران، حيث تم استهداف موانئ وأبراج مراقبة ساحلية والعديد من المرافئ الحيوية والبنى التحتية المدنية.

ورداً على ذلك، تستهدف القوات المسلحة الإيرانية القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، من الخليج وصولاً إلى الأردن وسوريا، إلى جانب استهداف البنية التحتية المرتبطة بالمجهود العسكري الأميركي.

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