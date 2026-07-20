انعقاد مؤتمر (سيرة الإمام الحسن المجتبى "ع" مقاربات نقدية وقراءات بينية معاصرة) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكدت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة أنّ المؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) يدعو إلى إعادة قراءة سيرة الإمام الحسن (عليه السلام) وفق مناهج علمية رصينة.

جاء ذلك في أثناء كلمة مدير المعهد العالي للتراث التابع للهيأة السيد عبد الحكيم الصافي في فعاليات افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، الذي أُقيم برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ونظمه مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة، بالتعاون مع الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام) وكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية وجامعتي الكفيل والعميد، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، ومركز الكفيل للترجمة.

وقال الصافي: إنّ المؤتمر يحمل عنوان (سيرة الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- مقاربات نقدية وقراءات بينية معاصرة)، ويهدف إلى إعادة قراءة السيرة المباركة للإمام الحسن (عليه السلام) وفق مناهج علمية رصينة، مما يسهم في إبراز أبعادها الفكرية والحضارية والإنسانية.

وذكر أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) يحتل مكانة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مبينًا أنّ الآيات والروايات الواردة في فضله ليست مجرد نصوص لبيان المنزلة، بل تمثل معالم عقدية ومنهجية تهدي الأمة إلى طريق الحق، وتؤسس لمعيار التمييز بين الحق والباطل.

وأضاف أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) واجه ظروفًا استثنائية بعد استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في ظل سعي السلطة الأموية إلى ترسيخ نفوذها عبر وسائل متعددة، شملت بث الفرقة بين أصحابه، وإثارة الشبهات، وشراء الذمم، وتزوير الرسائل عنه، ونشر الأخبار الكاذبة، فضلًا عن ملاحقة أتباع أهل البيت (عليهم السلام) والتضييق عليهم.

وأكد الصافي أنّ هذه الظروف أدت إلى تفكك الجيش، الأمر الذي جعل الإمام الحسن (عليه السلام) يتخذ موقفًا تاريخيًّا نابعًا من مسؤوليته في حفظ الإسلام، فعقد الهدنة التي حافظت على كيان الأمة وصانت رسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، موضحًا أنّ هذا القرار لم يكن تنازلًا عن المبادئ، بل كان منهجًا واعيًا لإدارة الأزمات وتقديم المصلحة العليا للدين.

ولفت إلى أنّ عظمة منهج الإمام الحسن (عليه السلام) تتجلى في عدد من المرتكزات الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد أن تعرضت لمحاولات التغيير وإدخال البدع، إذ اشترط الإمام في بنود الصلح الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه، مما أسهم في صيانة الهوية الإسلامية وإحياء المنهج النبوي الأصيل.

وأوضح أنّ المؤتمر يأتي لتقديم بحوث ودراسات تسلط الضوء على شخصية الإمام الحسن (عليه السلام)، وتبرز حكمته في إدارة الأزمات، ورؤيته في الحفاظ على وحدة الأمة، فضلًا عن تقديم مقاربات نقدية وقراءات بينية معاصرة لما كُتب عن سيرته المباركة.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد عبد الحكيم الصافي عن شكره وتقديره للحضور والباحثين والمشاركين في المؤتمر، مثمنًا جهود المؤسسات العلمية المشاركة في تنظيمه، بما يسهم في تعزيز الدراسات الأكاديمية وإغناء المكتبة الإسلامية بالبحوث الرصينة عن فكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

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