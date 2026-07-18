عالم شيعي باكستاني: استشهاد الإمام الخامنئي جعل طريق الحق أوضح للأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف زعيم حركة صحوة أمة المصطفى(ص) في باكستان، السيد جواد النقوي، مراسم التشييع التاريخية للإمام الشهيد بأنها نقطة تحول في تاريخ البشرية، ومظهراً لصحوة الأمة الإسلامية، مؤكداً أن هذا الحدث أسهم في ترسيخ نهج الهداية والثبات في مواجهة قوى الاستكبار.

وأشار إلى أن ملايين الأشخاص شاركوا في مراسم التشييع، فيما عبّر مليارات المسلمين حول العالم عن تضامنهم ومواساتهم، معتبراً أن هذا الحضور عكس عمق مكانة الإمام الشهيد في وجدان الأمة.

وثمّن سماحته مواقف الشعب الباكستاني ومؤسسات الدولة والقيادات السياسية والدينية التي قدّمت التعازي وأظهرت الاحترام للإمام الشهيد، معتبراً ذلك تجسيداً للوحدة الوطنية والتقدير الشعبي.

كما استشهد بقصة بني إسرائيل والسامري في القرآن الكريم، داعياً المسلمين إلى أخذ العبرة منها، واليقظة تجاه محاولات التضليل في كل زمان، والثبات على طريق الحق والهداية.

وفي ختام حديثه، شدد على أن الوفاء لدم الإمام الشهيد وتحقيق العدالة يمثلان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأمة الإسلامية، مؤكداً أن مواصلة طريق المقاومة والثبات هي أفضل وفاء لتضحياته.

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