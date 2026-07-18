صدور العدد الـ117 من النشرة الأسبوعية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفاتيكان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفاتيكان، عبر قسم الدبلوماسية العامة، العدد الـ117 من نشرتها الأسبوعية، متضمنًا مقالات تحليلية وتقارير إخبارية وموضوعات تتناول أبرز الأنشطة والفعاليات الدبلوماسية والثقافية للسفارة.

ويتضمن العدد مختارات من كلمات القائد الشهيد حول الوحدة والتلاحم الوطني، إلى جانب افتتاحية بعنوان "التضامن الوطني.. خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التهديدات الخارجية".

كما يضم دراسات ومقالات فكرية، من بينها بحث عن منهج الإمام الحسن المجتبى (ع) في التعامل مع أتباع المذاهب والأديان، ومقال حول سلمان الفارسي ودوره في تعزيز الصلة بين إيران والإسلام والإسهام في ازدهار الحضارة الإسلامية.

ويشتمل العدد أيضًا على الجزء الرابع من دراسة بعنوان "الإمام الشهيد الخامنئي.. قائد حضاري في العالم المعاصر"، إضافة إلى رسالة سفير إيران إلى البابا لاون الرابع عشر، التي أعرب فيها عن تقديره لمواقفه بشأن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلًا عن تغطية إعلامية لهذه الرسالة.

كما يتناول العدد مراسم إحياء ذكرى القائد الشهيد، ومعرضًا للصور أُقيم بهذه المناسبة، ومقالًا لباحث إيطالي حول رسالة القائد الشهيد إلى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب أبواب ثابتة مثل حديث الأسبوع والفاتيكان خلال الأسبوع.

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