قسم التوجيه الديني النسوي في العتبة العباسية يضع خطة منسقة لخدمات زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عقدت شعبة التوجيه الديني النسوي، التابعة لمكتب مسؤولة الشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، اجتماعاً تنسيقياً لكوادرها؛ استعداداً لتنفيذ خطتها الرامية لتقديم الخدمات الدينية والإرشادية للزائرات خلال زيارة الأربعين المباركة. وذكرت مسؤولة الشعبة، السيدة عذراء الشامي، أن الاجتماع خُصص لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التنظيمية وتوزيع الكوادر على مواقع الخدمة المختلفة، بما يضمن انسيابية العمل وتلبية احتياجات الزائرات طوال أيام الزيارة. وأضافت أن الخطة شملت توزيع المرشدات الدينيات ومجيبات الاستفتاءات على عدة مواقع خدمية، منها مجمع العلقمي، ومجمع الشيخ الكليني، وموكب أم البنين (عليها السلام) في جامعة العميد، فضلاً عن تنظيم العمل في مقام الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، وذلك وفقاً لمتطلبات كل موقع وطبيعة الخدمات المقدمة فيه.

وأشارت الشامي إلى أن الاجتماع ناقش آلية توفير الاحتياجات اللوجستية للمرشدات، مما يسهم في تهيئة بيئة عمل ملائمة تُمكّنهن من أداء مهامهن بسلاسة وكفاءة عالية طوال فترة الزيارة. كما أكدت على أهمية تعزيز الجانب التوعوي والإرشادي في مختلف مواقع الخدمة، من خلال إلقاء المحاضرات، والإجابة عن الأسئلة الدينية، وتوضيح الأحكام الشرعية التي تحتاجها الزائرات، إلى جانب إقامة المحافل القرآنية؛ وذلك انسجاماً مع رسالة الشعبة في نشر الوعي الديني وترسيخ الثقافة الإسلامية خلال الزيارات المليونية. ولفتت إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة المقترحات المقدمة من الكوادر، واستكمال التحضيرات لتوفير مستلزمات العمل، فضلاً عن الإعداد للبرامج التوعوية والمحاضرات والأنشطة المخصصة للزائرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الدينية والإرشادية المقدمة خلال زيارة الأربعين المباركة. شعبة التوجيه الديني النسوي تعقد اجتماعاً لتنسيق خطتها الخاصة بزيارة الأربعين.