دعوة لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تدعو الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة الباحثين والمهتمين لحضور فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

ويقام المؤتمر برعاية العتبتين المقدَّستين الحسينيَّة والعبَّاسيَّة، وينظمه مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة، بالتعاون مع الهيأة العليا لمشروع الحلَّة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام) وكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية وجامعتي الكفيل والعميد، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات.

ويعقد المؤتمر يومي الإثنين والثلاثاء 5-6 صفر/1448هـ الموافقين 20-21/ 7/ 2026م، تحت عنوان (سيرة الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- مقارباتٌ نقديَّة وقراءات بينيَّة معاصرة).

وتُنظم فعاليات اليوم الأول في مجمع الإمام المرتضى (عليه السلام) الفكريّ/قاعة الشيخ الأنصاري (قدس سره) بمحافظة النجف الأشرف، في الساعة التاسعة صباحًا، فيما تستضيف محافظة بابل فعاليات اليوم الثاني في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) بجامعة بابل.

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