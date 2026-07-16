إعلان موعد إقامة الندوة التمهيدية لمؤتمر (أثر التراث البصري في الفكر الإنساني)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت الهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، موعد إقامة ندوتها التمهيدية الخاصة بمؤتمر (أثر التراث البصري في الفكر الإنساني) الدولي الأوّل.

وسيقيم الندوة مركز تراث البصرة التابع للهيأة، تحت عنوان (من آفاق التراث العلمي لمدينة البصرة)، في يوم السبت (3/صفر الخير/1448هـ -الموافق 2026/7/18م)، الساعة التاسعة صباحًا، بمقر المركز في محافظة البصرة.

وقال مدير مركز تراث البصرة التابع للهيأة الشيخ مدرك شوكان: إنّ "الندوة تأتي ضمن استعدادات المركز لمؤتمر (أثر التراث البصري في الفكر الإنساني) الدولي الأوّل" مضيفًا أنّ "الندوة ستتضمن إقامة جلسة بحثية يديرها الدكتور محمد قاسم نعمة، وستناقش ورقتين بحثيتين".

وأضاف أنّ "الورقة البحثية الأولى تحمل عنوان (البصرة في رحلة إبراهيم بارسونز -ت1785هـ-) للباحث الدكتور حسين علي المصطفى، وأما الثانية بعنوان (التراث العلمي للشيخ الفقيه محسن خنفر البصري -ت1270هـ-) للباحث الدكتور رياض عبد الرحيم الباهلي".

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