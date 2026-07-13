الفرقة الطبية التابعة للعتبة العباسية المقدسة تدعم مخيمات "فتيات العقيدة" الكشفية بخدمات صحية متكاملة في موقع المخيم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قدّم قسم الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة خدماته الصحية للمشاركات في فعاليات مخيمات "فتيات العقيدة" الكشفية، التي نظمتها شعبة المدارس الدينية النسوية التابعة لمكتب المسؤول الأول عن الشؤون النسوية. وذكرت رئيسة القسم، الدكتورة هيفاء التميمي، أن القسم أعدّ خطة صحية شاملة لمواكبة المخيمات، تضمنت مشاركة أطباء وكوادر تمريضية وصحية من القسم وفق جدول مناوبات يومي، يضم طبيباً وممرضين اثنين في كل مناوبة.

وأضافت أن القسم جهّز وحدة طبية متكاملة في موقع المخيم، مزودة بكافة المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمشاركات والتعامل مع الحالات الطارئة، فضلاً عن إعداد تقارير يومية تتضمن إحصائيات عن الخدمات المقدمة ومتابعة سير العمل. وأكدت التميمي أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم برامج التدريب التطوعي وتوفير بيئة صحية وآمنة تساهم في إنجاح المخيمات، وإعداد المشاركات لخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) خلال زيارة الأربعين.

وتواصل العتبة العباسية المقدسة، عبر قسم الشؤون الطبية، تنفيذ خططها الصحية الداعمة للبرامج والفعاليات التي تنظمها أقسام العتبة، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الضرورية، بما يضمن صحة وسلامة المشاركين.