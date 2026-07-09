استشهاد واصابة العشرات بالعدوان الاميركي في اليومين الاخيرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعلن حسين كرمانبور رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، في منشور له على منصة اكس اليوم الخميس، عن استشهاد 14 شخصا واصابة 78 آخرين جراء العدوان الأمريكي على 5 محافظات في البلاد خلال اليومين الاخيرين.

وقال حسين كرمانبور في منشوره، في الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النار سارياً، قامت اميركا يومي 8 و 9 تموز/يوليو بشن هجمات على 5 محافظات إيرانية، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين.

واضاف رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، إنّ من بين المصابين، لا يزال 47 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر بقية المصابين المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة.

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