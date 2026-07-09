بين الرسمية والإنسانية.. جدارية القائد الشهيد وحفيدته تجذب أنظار مشيعي طهران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ رفعت الحشود المشاركة في تشييع القائد الشهيد بمدينة طهران اليوم الأعلام الوطنية واللوحات التذكارية، مستوقفةً الأنظار لافتة كبرى علقت في مسار الموكب تظهره في لقطة عائلية نادرة محتضناً حفيدته ابنة الـ 14 شهراً، لتمزج مراسم الوداع الرسمية بلمسة إنسانية تركت أثراً عميقاً لدى الملايين من مشيعيه.

واستشهد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، يوم السبت 28 فبراير/شباط 2026، إثر عدوان أمريكي وصهيوني استهدف مقر إقامته ومكتبه في العاصمة الإيرانية طهران.

وأسفر العدوان عن استشهاد عدد من أفراد عائلته ومرافقيه الذين كانوا يتواجدون معه في المجمع نفسه، ومن أبرزهم بشرى الخامنئي: ابنة السيد علي الخامنئي وزهراء محمدي كلبايكاني: حفيدة السيد الخامنئي (ابنة بشرى الخامنئي) ومصباح الهدى باقري كني: صهر السيد الخامنئي وزهراء حداد عادل: زوجة ابن السيد الخامنئي.

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