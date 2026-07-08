الدکتور ولایتي: سنرد علی کل تهور بشکل عاجل

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) - ابنا - ردّ الدکتور علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية، في منصة «ایکس»، على الخطاب المتهور الذي وجّهه دونالد ترامب - رئيس الإدارة الأمريكية التي وصفها بالإرهابية - إلى إيران، قائلاً: "لقد حذّرنا سابقاً من أن المنطقة ليست مكاناً للمقامرة السياسية للدول الصغيرة، وقد أثبتنا مراراً وتكراراً أن مثل هذه المغامرات ستُقابل بردٍّ فوري".

وأكّد قائلاً: "مع ذلك، فإنّ مسؤولية تصعيد التوترات - والاعتراف اللفظي بإلغاء الاتفاق من قِبل ذلك السياسي "سيئ السمعة"، الذي يُشبه قطاع الطرق، والمرتبط بفضيحة إبستين -وهو اتفاق سبق انتهاكه مراراً وتكراراً على أرض الواقع - يدفع المنطقة مجدداً نحو نيران الصراع".

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انتهی/