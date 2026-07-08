وزير الخارجية الهندي الأسبق: نحن نؤيد أفكار الإمام خامنئي ورؤيته وإرثه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ حضر سلمان خورشيد، وزير الشؤون الخارجية ووزير القانون والعدل الهندي السابق، مراسم الجنازة والتأبين الخاصة بالمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله السيد علي خامنئي في طهران، حيث صرح بأنه يمثل حزب المؤتمر الوطني الهندي وشعب الهند. وفي تصريحات أدلى بها على هامش المراسم، أشار خورشيد إلى أنه زار إيران مرات عديدة في الماضي، لكنه وصف زيارته الأخيرة بأنها مختلفة لكونها جاءت لتكريم الزعيم الإيراني الراحل. وقال: "لقد جئت نيابة عن حزبي، حزب المؤتمر الوطني الهندي، وكذلك نيابة عن شعب بلدي، لأقدم واجب العزاء وأودع الزعيم الراحل"، مضيفاً: "نحن نؤيد أفكاره ورؤيته وإرثه".

وذكر خورشيد أنه لو طُلب منه وصف آية الله خامنئي للشعب الهندي، فسيصوره كشخصية جمعت بين الروحانية والفهم العميق للحياة الاجتماعية والشؤون السياسية. كما أضاف أن حياة الزعيم الإيراني الراحل تقدم "دروساً مهمة لنا جميعاً وللأجيال القادمة". يُذكر أن خورشيد سافر إلى طهران للمشاركة في الجنازة الرسمية وفعاليات التأبين التي أقيمت تكريماً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل.