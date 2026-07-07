قاآني: مراسم تشييع القائد الشهيد في العراق تعزز العلاقة الاستراتيجية بين الشعبين الإيراني والعراقي

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) الدولیة _أبنا_ في رسالة له، وصف العمید إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مراسم التشييع التي تقام في العراق للقائد الشهيد بأنها رمز للوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي، وعاملٌ يعزز "محور المقاومة" في مواجهة الفتنة التي تحرض عليها الولايات المتحدة.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة العميد قاآني:

إن الدعوة للمشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامة الشهيد، وما صاحبها من تخطيط واسع النطاق لهذا الحدث التاريخي من قِبَل الحكومة والشعب في العراق، تُظهر للعالم أجمع عمق العلاقة الروحية التي تجمع بين الشعبين العظيمين في العراق وإيران.

لقد أدى الدعم الذي قدمه القائد الشهيد للشعب العراقي العظيم، مقترناً بالمشاركة الفاعلة للمرجعية الدينية الموقرة، إلى خوض الشهيد سليماني معارك جنباً إلى جنب مع شباب العراق المضحّين ضد تنظيم "داعش" والولايات المتحدة المعتدية؛ وهي مسيرة نضالية توّجت بإقدام "ترامب" المجرم على اغتيال بطل الأمتين، إلى جانب القائد البارز في قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

إن التشييع الفريد من نوعه للجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد في العراق —کما شاهدناه من قبل بالنسبة لتشييع المهیب للشهيدين سليماني وأبو مهدي— سيزيد من تماسك وقوة الموقف الموحد للشعبين في وجه المؤامرات الأمريكية، وسيعزز العزم على الثأر لدمائهم.

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انتهی/