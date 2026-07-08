منظمة شيعية باكستانية تقيم حفل تأبين لآية الله خامنئي في كراتشي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظمت منظمة "مجلس وحدة المسلمين" (MWM) -وهي منظمة سياسية ودينية شيعية في باكستان- حفل تأبين في كراتشي لاستذكار الراحل آية الله السيد علي خامنئي، حيث عبّر المشاركون أيضاً عن ولائهم لخلفه السيد مجتبى خامنئي، وذلك وفقاً لما ذكره منظمو الحدث. تضمن الحدث -الذي نظمه فرع المنظمة في كراتشي ومجموعة "وحدة الشباب" في شارع "بريتو" بمنطقة "سولجر بازار"- عرضاً لفيلم وثائقي يسلط الضوء على حياة آية الله خامنئي وإسهاماته.

وقد حضر التجمع علماء دين وقادة مجتمعيون ومسؤولون في المنظمة وكوادر حزبية وسكان محليون. وفي كلمته أمام الحضور، وصف العلامة مختار أحمد إمامي، الأمين العام للمنظمة في إقليم السند، حياة آية الله خامنئي بأنها "فصل هام من فصول الثبات والبصيرة الدينية والخدمة" للعالم الإسلامي. وأشار إلى أن الغرض من مثل هذه التجمعات هو استذكار إسهامات الشخصيات الدينية المؤثرة، وتعزيز الوحدة بين المسلمين، وتجديد الالتزام بتعاليم أهل البيت. وفي ختام كلمته، حثّ إمامي المشاركين على التحلي بالصبر والمثابرة والقيم الإسلامية، مع استحضار فضائل وتضحيات آل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). من جانبه، قال العالم الديني العلامة صادق جعفري إن الوضع العالمي الراهن يتطلب مزيداً من الوحدة والانسجام الفكري والوعي الديني داخل المجتمع المسلم. وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الجماعية للأمة الإسلامية رغم وجود خلافات داخلية. كما أكد العلامة مالك غلام عباس على مسؤولية علماء الدين والحوزات العلمية في التركيز على التنمية الفكرية والأخلاقية للشباب، داعياً إلى تعزيز التعليم الديني وترسيخ وحدة المسلمين وتشجيع الانسجام الاجتماعي.

وحثّ كاظم عباس، رئيس المنظمة في كراتشي، الشباب على لعب دور فاعل في خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المجتمع يمكن معالجتها من خلال الوحدة والتعاون المتبادل. ودعا متحدثون آخرون، بمن فيهم صائم جعفري، الحضور إلى أداء مسؤولياتهم الدينية والاجتماعية مع التأكيد على قيم الوحدة والصبر والمثابرة. واختُتم التجمع بدعوات خاصة لمن وصفهم المنظمون بـ "شهداء المقاومة"، فضلاً عن الدعاء من أجل وحدة المسلمين، وإرساء السلام والاستقرار، وتحقيق رفاهية العالم الإسلامي.