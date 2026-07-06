المتحدث باسم الجيش: تشييع القائد الشهيد يشعل صحوة عالمية في مواجهة الاستكبار

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت الدولیة - أبنا - أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أمير أكرمي نيا، أن الشعب الإيراني صنع ملحمة تاريخية بمشاركته الواسعة في التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس سره)، معتبراً أن هذا التشییع یتحول إلی نقطة انطلاق لصحوة عالمية في مواجهة الظلم والاستكبار ويسهم في إيقاظ الشعوب الحرة حول العالم.

وفي تصريح أدلى به على هامش مراسم التشييع الشعبي، قال العميد أكرمي نيا اليوم الاثنين إن الشعب الإيراني "أبدع ملحمة عظيمة"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الملحمة، على غرار نهضة عاشوراء، سببًا في إحياء الوعي لدى المجتمعات.

واضاف أن إيران تتطلع إلى أن تقود هذه الملحمة إلى صحوة لدى المجتمع الدولي، وأن تدفع الشعوب المستضعفة والأحرار في العالم إلى الوقوف في وجه الظلم والاستكبار، والسير على نهج الشعب الإيراني في مقاومة الهيمنة.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أهمية الحفاظ على الوحدة والتلاحم الشعبي، داعيًا أبناء الشعب الإيراني إلى مواصلة التكاتف من أجل تحقيق هذه الأهداف وتعزيز مسيرة الصمود والمقاومة.

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