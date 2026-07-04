ممثلة إندونيسيا في مراسم تشییع القائد الشهید: استشهاده فتح أعين العالم على الحقيقة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ مع وصول جثمان القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي وأفراد عائلته إلى مصلى طهران، توافدت شخصيات دولية وجموع المعزين إلى العاصمة الإيرانية لتقديم واجب العزاء. ومن بين هؤلاء كانت "ميغا هيرتاتي"، ممثلة المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) من إندونيسيا، التي وصفت هذه اللحظة بأنها تلبية لنداء شخصي وروحي في آن واحد. وفي كلمتها خلال مراسم التشييع، عبّرت ميغا عن أن نبأ الاستشهاد الصادم في 28 فبراير - الذي أودى بحياة القائد وأفراد عائلته - قد خلّف في نفسها حزناً يضاهي حزن فقدان والدها. وأشارت إلى أن زوجها إيراني، وأن عائلتها كانت تتابع عن كثب الأحداث في إيران منذ اندلاع المظاهرات في شهر يناير. وشددت ميغا على أن هذه المأساة أدت إلى نتيجة عكسية للدعاية المناهضة لإيران في بلدها؛ إذ لفتت إلى أن إندونيسيا يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون نسمة، 90% منهم مسلمون، وغالبيتهم العظمى من السنة.

ورغم إقرارها بضرورة توخي الحذر بصفتها تنتمي للأقلية الشيعية، إلا أنها أكدت أن هذه التضحيات قد فتحت أعين الشعب الإندونيسي. وأضافت أن الرأي العام قد شهد تحولاً كبيراً، بحيث لو سُئل الإندونيسيون عما إذا كانوا يقفون إلى جانب أمريكا أم إيران، فإنهم جميعاً سيختارون إيران. كما أكدت أن وجودها في طهران كان واجباً، باعتبار القائد الشهيد يمثل واجهة إيران، وكانت رسالتها للعالم واضحة: إنه وقت الوقوف في وجه الظلم. وقالت إن الجميع رأوا كيف يتحد الشعب الإندونيسي لحماية أرضه وحرياته، محذرة الولايات المتحدة والصهاينة من أنهم مهما حاولوا الهدم، فلن يتمكنوا من تدمير بلد يمتلك تاريخاً حضارياً عريقاً وسجلاً حافلاً في التصدي للظلم.