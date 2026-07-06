العتبة العلوية المقدسة تُكمل استعداداتها لإقامة مراسم تشييع الإمام الخامنـ.ئي (قدس سره)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت العتبة العلوية المقدسة إكمال جميع استعداداتها الخاصة بإقامة مراسم تشييع قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل، آية الله العظمى الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره)، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة خدمية ولوجستية متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للحشود الوافدة للمشاركة في مراسم التشييع.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة، الخادم حيدر العيساوي، في تصريح له: "أكملت العتبة العلوية المقدسة، بمختلف أقسامها المعنية، جميع الاستعدادات الخاصة بإقامة مراسم التشييع، من خلال إعداد خطة متكاملة لتقديم الدعم الأمني واللوجستي والخدمي والإعلامي، واستقبال الحشود المشاركة في هذه المراسم".

وأضاف: "وسبقت هذه التحضيراتَ لقاءاتٌ موسعة مع عدد من الوفود الرسمية، وجولاتٌ ميدانية لتحديد المسارات المخصصة، وشملت الاستعدادات تهيئة مختلف الإمكانات البشرية والفنية والخدمية، بما يضمن انسيابية حركة المشاركين، ويُسهم في إنجاح مراسم التشييع، على النحو الذي ينسجم مع النهج الذي دأبت عليه العتبة العلوية المقدسة في إدارة المناسبات الدينية الكبرى واستقبال المشاركين فيها".

من جهته، أثنى مدير العلاقات في اللجنة الإعلامية المركزية لمراسم التشييع، الدكتور عدنان العربي، على التحضيرات المسبقة للأقسام المعنية، مشيدًا بما بُذل من جهود كبيرة وما سُخّر من إمكانات واسعة، ومؤكدًا أن مراسم التشييع ستكون مهيبة، وستحظى بتغطية إعلامية واسعة تليق بهذه المناسبة.

وتجسّد هذه الاستعدادات الشاملة حرص العتبة العلوية المقدسة على توفير جميع مقومات نجاح مراسم التشييع، بما يضمن انسيابية التنظيم وحسن استقبال الحشود، ويعكس خبرتها المتراكمة في إدارة المناسبات الدينية الكبرى وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين.

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