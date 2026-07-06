آية الله نوري الهمداني: المشاركة الشعبية في مراسم وداع القائد الشهيد أذهلت العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشار المرجع الديني آية الله نوري الهمداني في لقاء بالمشاركين في تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، إلى المكانة الرفيعة والبارزة للشهيد القائد، قائلاً: ربما لم يتضح للعديد من الأشخاص حتى الآن مدى الشخصية الاستثنائية والعظيمة التي فقدناها. إنني أعرف الشهيد منذ الثلاثينيات حيث كانت حياته حافلة بالمحطات المهمة والقيمة التي تستحق الاهتمام.

وأضاف مؤكدا: على الأعداء أن يعلموا أن هذا الحضور الملحمي لا يمثل سوى جزء بسيط من محبي القائد الشهيد، فهذا الرجل الإلهي له أتباع ومحبون كثر في كافة أرجاء العالم.

وتابع قائلاً: يجب على الجميع أن يعلموا أن نزاعنا هو مع الفكر الاستكباري والظلم والجرائم التي يرتكبها الاستكبار، المتمثل في أمريكا والصهاينة وهذا الشعب لن يقبل الظلم أبدا، بمعنى أن ثقافتنا الدينية لا تسمح لنا بأن نكون مع الظالم والمستكبر.

کما أدان آية الله نوري الهمداني مرتكبي هذه الجريمة، مصرحا: على مرتكبي هذه الجريمة أن يعلموا أن قصاصهم حتمي.

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