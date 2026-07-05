استشهاد رضيع غرب رام الله بعد منع الاحتلال نقله للعلاج

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ارتقاء الطفل "أحمد معروف زيد" عقب منع قوات الاحتلال مروره عبر بوابة دير عمار، غرب رام الله المغلقة منذ أشهر، رغم أن حالته الصحية كانت حرجة وتستدعي نقله العاجل لتلقي العلاج.

وأفاد مراسلنا بوفاة الطفل أحمد معروف زيد (4 أشهر) جراء منع قوات الاحتلال مروره عبر بوابة دير عمار حيث كانت حالته الصحية خطيرة بسبب معاناته من وعكة صحية قبل أن يفارق الحياة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا تنفذه القوات الإسرائيلية والمستوطنون، أسفر عن استشهاد 1175 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و919 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

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