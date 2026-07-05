الحشد الشعبي يعزز استعداداته لمراسم تشييع القائد الشهيد في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بحث الحشد الشعبي بمحافظة كربلاء المقدسة في اجتماعه برئاسة قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، وبحضور عدد من قيادات الحشد الشعبي وأمراء الألوية، بحث الاستعدادات الخاصة بمراسم تشييع آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس الله نفسه).

وناقش الاجتماع الخطط الأمنية والخدمية والإدارية الخاصة بالمراسم، وآليات التنسيق بين التشكيلات المعنية، بما يضمن انسيابية تنفيذ الواجبات وتنظيم حركة المشاركين وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال مراسم التشييع في كربلاء المقدسة.

كما عقدت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي اجتماعا تنسيقيا مع معاون الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، الشيخ ميثم الزيدي، بحضور مدير مديرية الإعلام الدكتور مهند العقابي، لبحث الاستعدادات الإعلامية الخاصة بمراسم تشييع آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك بين هيئة الحشد الشعبي والعتبة العباسية المقدسة، والخطط الإعلامية والفنية الخاصة بتغطية مراسم التشييع، بما يضمن توحيد الجهود وتقديم تغطية مهنية ومنظمة تواكب حجم الحدث.

واستعرض المجتمعون سبل تنظيم عمل الفرق الإعلامية، وتوزيع مهامها، وآليات البث والتصوير والتنسيق الميداني، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية لمراسم التشييع وإظهارها بالصورة التي تليق بالمناسبة.

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