تفاصيل مراسم تشييع القائد الشهيد (قُدّس سرّه) في طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أوضح العميد حسن‌زاده، رئيس هيئة توديع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، في مقابلة تلفزيونية، قائلا ان المراسم ستنطلق من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) الواقع شرقي طهران وصولاً إلى طريق الشهيد لشكري السريع في غرب طهران.

وأكد العميد حسن‌زاده، أن جميع الاستعدادات اللازمة لإقامة هذا المراسم بشكل مهيب قد اكتملت.

وأشار قائد فيلق محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله في طهران الكبرى إلى الحشود الغفيرة من المواطنين، قائلاً: إن الساحة الرئيسة لمصلى طهران، والشوارع المحيطة بها، والطرق المؤدية إليها، كانت مكتظة بالجموع، وقد جسّد الشعب الإيراني مرة أخرى، بحضوره الواعي والمُمتن، وفاءه لمبادئ الثورة وقائدها الشهيد.

إعلان مسار التشييع

وأشار العميد حسن‌ زاده، بخصوص إقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر للامام الخامنئي الشهيد يوم غد الاثنين، إلى أن هذه المراسم ستنطلق من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) وصولاً إلى ميدان الحرية (آزادي)، ثم تمتد بعد ذلك إلى طريق الشهيد لشكري السريع، مؤكداً أن الشعب سيُظهر مرة أخرى حضوراً مهيباً، يعكس الكرامة والعزة والقوة.

الاستعداد الكامل لتقديم الخدمات

وشدد قائد فيلق محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في طهران الكبرى على أن جميع التجهيزات اللازمة لإقامة المراسم قد تم التخطيط لها، موضحاً أن مواكب الاستقبال، ومحطات الإسعاف والعلاج، وأسطول النقل العام، وسائر التجهيزات المطلوبة، ستكون منتشرة على طول المسار، وأن جميع الأجهزة المسؤولة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للجماهير.

الدعوة إلى الحضور منذ الساعات الأولى

ودعا العميد حسن‌ زادة المواطنين إلى التوجه إلى المسارات المحددة منذ ساعات الصباح الأولى وفق خطة مسبقة، مشيراً إلى أن مراسم التشييع ستُقام براً بواسطة مركبة خاصة لحمل الجثمان الطاهر، وأن الشعب الإيراني سيودع قائده الشهيد في احتفال تاريخي خالد.

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