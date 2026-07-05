وسائل إعلام روسية: مراسم وداع آية الله خامنئي تبرز إيمان الإيرانيين ووحدتهم وعزمهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصفت وسائل إعلام روسية مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية بأنها تعكس المستوى العالي من الإيمان والوحدة والعزيمة لدى الشعب الإيراني. وأفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، يوم السبت، بأن القائد الإيراني الشهيد سيدخل تاريخ البلاد وتاريخ العالم بأسره كقائد شجاع ومقدام؛ إذ أصبح رمزاً للمقاومة في وجه الغطرسة والهيمنة. كما أشارت "ريا نوفوستي" إلى أن مراسم الوداع الحاشدة تُقام لـ "آية الله السيد علي خامنئي"، قائد الثورة الإسلامية الشهيد، الذي ارتقى شهيداً في اليوم الأول للعدوان الأمريكي-الإسرائيلي المشترك.

وأضاف التقرير أن هذه المراسم وُصفت في طهران بأنها "أهم حدث في القرن". ووفقاً للمراقبين، فإن مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية -الذي رحل عن عمر ناهز 86 عاماً- لن تكون مجرد أكبر جنازة وأضخم تجمع في التاريخ البشري فحسب، بل ستكون أيضاً دليلاً على إيمان ووحدة وإرادة الشعب الإيراني العريق، حسبما ذكرت الوسيلة الإعلامية الروسية. وتُعد هذه المراسم غير مسبوقة من عدة جوانب؛ إذ ستستمر مراسم وداع آية الله خامنئي لمدة 6 أيام، على أن تُقام مراسم الدفن يوم الخميس المقبل في المدينة المقدسة التي وُلد فيها الشهيد. وقد بدأت مراسم الوداع في طهران يوم أمس، وستستمر في العاصمة حتى يوم الاثنين، ليُنقل بعدها الجثمان إلى مدينة قم المقدسة، وتُقام عقب ذلك مراسم وداع خارج الحدود الإيرانية، وتحديداً في مدينتي كربلاء والنجف المقدستين في العراق.