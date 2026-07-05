رئيس الوزراء الباكستاني: حكمة آية الله خامنئي -الذي نال شرف الشهادة- ستظل باقيةً كإرثٍ خالد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالزعيم الشهيد للثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه رجل حكمة ستظل أفكاره العميقة إرثاً للأجيال القادمة. وفي رسالة نشرها يوم السبت على حسابه في منصة "إكس" - وذلك بعد ساعات من ترؤسه وفداً رفيع المستوى إلى طهران لتقديم واجب العزاء وتكريم جثمان الشهيد آية الله خامنئي - قال شريف: "بصفتها جارة شقيقة، تقف باكستان إلى جانب إيران في أوقات الحزن".

كما كتب - مرفقاً منشوره بصورة لمراسم الجنازة - قائلاً: "لقد قدمتُ واجب الاحترام ونقلتُ أحر التعازي، نيابةً عن حكومة وشعب باكستان، إلى حكومة وشعب إيران الشقيق، وذلك خلال مراسم جنازة الراحل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشهيد آية الله السيد علي خامنئي". وأشار شريف إلى أنه كان يرافق وفداً رفيع المستوى - يضم نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، وقائد الجيش المشير سيد عاصم منير، وكبار البرلمانيين - وذلك تعبيراً عن تضامن باكستان مع الشعب الإيراني.

كما تطرق شريف إلى شخصية الشهيد آية الله خامنئي، قائلاً إن "حكمة المرشد الأعلى الراحل وقيادته وتأثيره العميق على إيران والمنطقة الأوسع ستظل محفورة في الذاكرة لأجيال قادمة". وكانت عشرات الوفود والشخصيات المرموقة وممثلون عن دول مختلفة حول العالم قد توجهوا إلى إيران يوم الجمعة لتكريم الزعيم الشهيد، الذي سيوارى الثرى في مدينة مشهد المقدسة بعد إقامة مراسم الجنازة في طهران وقم، وكذلك في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق.