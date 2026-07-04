كاتب إيطالي: تعاليم آية الله خامنئي ستبقى في التاريخ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد كاتب وناشط اجتماعي إيطالي، قبيل مغادرته إلى طهران لحضور مراسم تشييع القائد الشهيد، أن أفكار وتعاليم آية الله السيد علي خامنئي ستظل خالدة في التاريخ، وأن الدعاية الغربية عاجزة عن تشويه حقيقة المقاومة الإيرانية. وقد نشر دافيدي روسي رسالة مصورة أعرب فيها عن مشاعر التأثر والترقب التي تغمره وهو يتوجه إلى طهران لحضور مراسم تشييع آية الله خامنئي، ومشاهدة واحدة من أهم اللحظات التاريخية للأمة الإيرانية عن كثب. وأشار إلى أنه ألّف كتاباً يقع في أكثر من 300 صفحة يتناول الفكر السياسي والفلسفي لآية الله خامنئي، كما كتب مقدمة هذا العمل. ووفقاً لروسي، فإن هذا الكتاب لا يقتصر على كونه سيرة ذاتية للقائد الشهيد فحسب، بل هو أيضاً سرد لتاريخ أمة ثارت عام 1979 ضد الإمبريالية والاستغلال ونهب الموارد، سعياً لبناء مجتمع قائم على المساواة والاستقلال. وأضاف الكاتب الإيطالي أن الثورة الإسلامية لا تزال تحظى بدعم واحترام الشعب الإيراني، وأن هذا الواقع يختلف تماماً عن الصورة التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية حول الجمهورية الإسلامية. ووصف صمود الشعب الإيراني بأنه "مذهل"، مشيراً إلى أن إيران لم تكن يوماً البادئة بالعدوان، بل لعبت دوراً مهماً في السنوات الأخيرة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعم المجتمعات الشيعية في المنطقة، ومساندة المقاومة الفلسطينية. كما انتقد سياسات واشنطن، موضحاً أن تنظيم "داعش" تعززت قوته بفضل الدعم والتمويل الأمريكيين، في حين وقفت إيران في الخطوط الأمامية لمحاربة هذا التنظيم وساهمت في تحرير شعوب المنطقة من تهديده.

وشدد الناشط الاجتماعي الإيطالي أيضاً على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن دعم طهران للمقاومة الفلسطينية يندرج ضمن نهج أوسع يهدف إلى الدفاع عن الشعوب المظلومة ومناهضة الهيمنة العالمية. وعلاوة على ذلك، سلط الضوء على دور إيران في تعزيز السلام العالمي والمساهمة في تشكيل نظام دولي أكثر عدلاً وتعددية للأقطاب، مشيراً إلى أن هذا المسار يتماشى مع جهود دول مثل الصين وروسيا لبناء عالم قائم على التعاون والمساواة والمصير الإنساني المشترك. وخلص إلى أن أولئك الذين يرفضون فهم المسار التاريخي لإيران قد يحاولون تشويهه، إلا أن الحقيقة ستظل قائمة، وستبقى تعاليم آية الله الشهيد علي خامنئي راسخة في الذاكرة التاريخية.