وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يرى أكاديمي إسلامي كيني أن إرث آية الله خامنئي - القائم على الاعتماد على الذات والمقاومة والسيادة الإسلامية - سيواصل تشكيل مساعي دول الجنوب العالمي نحو الكرامة والاستقلال. في هذه المقابلة الحصرية مع وكالة أنباء "بارس" (Pars News Agency)، يقدم الدكتور حسن كينيو أوماري - وهو محاضر في جامعة نيروبي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات التعليم والقيادة الأخلاقية وحوار الثقافات، فضلاً عن كونه باحثاً إسلامياً ومستشاراً في حوار الأديان ومترجماً ومؤلفاً لأكثر من 40 كتاباً - تقييماً روحياً وسياسياً عميقاً لإرث آية الله خامنئي وأهميته المستمرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وانطلاقاً من خلفيته الواسعة في قضايا الحكم الإسلامي وحوار الأديان والتقاليد الفكرية الأفريقية، يستعرض الدكتور أوماري الدلالات الدينية العميقة لمراسم تشييع آية الله خامنئي، ونموذجه في الجمع بين الإيمان وفن الحكم، والدروس التي تقدمها قيادته لأفريقيا ودول الجنوب العالمي.