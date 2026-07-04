عالم سني باكستاني: مراسم تشييع القائد الإيراني الشهيد فرصة لإظهار وحدة المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح عالم سني باكستاني بارز ورئيس منظمة "جماعة أهل الحرم" بأن مراسم تشييع القائد الشهيد للأمة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، تمثل مصدر إلهام متجدد للشعوب المسلمة ودعاة العدالة في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن العالم الإسلامي يدين بالكثير من عزته وصحوته لجهود القائد الشهيد للثورة الإسلامية. وقال العالم السني الباكستاني، المفتي غلزار أحمد نعيمي، في مقابلة صحفية: "تماماً كما جلبت قيادة آية الله الشهيد السيد علي خامنئي الخير والبركة لشعب إيران والعزة للعالم الإسلامي، فإن استشهاده ومراسم تشييع هذا القائد الأسطوري ستشكل أيضاً فصلاً ذهبياً آخر في التاريخ البشري". وشدد على أن الشعب الباكستاني يواصل الحداد على استشهاد آية الله السيد علي خامنئي، مضيفاً: "أعتقد أن مراسم تشييع هذا الشهيد المتميز تمثل فرصة لإظهار وحدة المسلمين وتضامنهم، وبث حياة جديدة في روح الشعوب التواقة للحرية في جميع أنحاء العالم". وأكد المفتي غلزار أحمد نعيمي أن الشعب الإيراني سيواصل السير على نهج القائد الشهيد للثورة الإسلامية من خلال تجديد البيعة لآية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي. وقال إن قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواصل المهمة الحيوية للقائد الراحل المتمثلة في الدفاع عن البلاد ضد أعدائها، وتعزيز الوحدة الإسلامية، وحماية القيم الإسلامية بعزم وقوة. وأشار الشخصية الدينية الباكستانية إلى أن الانتكاسة والعار اللذين يواجهان حالياً "جبهة الاستكبار العالمي" - بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غير الشرعي - كانا أمراً توقعه القائد الراحل قبل أكثر من عقدين.

وأضاف أن القائد الراحل كان يحث شعوب المنطقة باستمرار على مواصلة مقاومة العدوان ورفض الرضوخ للضغوط الخارجية. كما أكد نعيمي أن الذل والهزيمة بانتظار الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفاً أنه بفضل توجيهات آية الله الشهيد خامنئي، نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في الدفاع عن بلاده وأجبر قوى الاستكبار على قبول وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وصف رئيس "جماعة أهل الحرم" في باكستان دعمَ القائد الراحل لـ "محور المقاومة" في مواجهة الجبهة الأمريكية-الصهيونية بأنه أحد أهم إسهاماته في ديمومة الصحوة الإسلامية. وأضاف أن على المسلمين اليوم مسؤوليةً جماعيةً تتمثل في اتباع تعاليم آية الله خامنئي (الشهيد) في مواجهة أعداء الإسلام، مشدداً على أن الوحدة أمرٌ جوهريٌ للتصدي لمؤامرات إسرائيل وغيرها من الخصوم.